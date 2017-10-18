彌補當年遺憾 台中6對長輩穿婚紗圓夢

台中6對結婚超過50年的長輩今天重辦婚禮，開心穿著西裝、白紗進場，接受大家的祝福。（記者陳建志攝）

2017-10-18 18:30

〔記者陳建志／台中報導〕台灣早年生活困苦，許多人結婚儀式簡單，連婚紗也沒穿，看到現在新人結婚又是拍婚紗、走紅毯都很羨慕，台中市政府社會局和吉峰福德神明協會今天共同舉辦「圓夢．緣夢計畫」，幫霧峰區6對結婚超過50年的長輩重辦婚禮，大家穿上白紗、西裝走紅毯，還獻上甜蜜熱吻，長輩開心的說：「已經期待很多天了，足歡喜！」台中市長林佳龍夫人廖婉如，也將人生第一次證婚獻給這6對夫妻，並分享夫妻相處之道就是「不要一直去算昨天的舊帳！」

發起此次活動的吉峰福德神明協會主委李汶璋說，經常聽到年紀比他大的長輩感嘆，年輕時因環境不好，婚禮草草舉辦，太太連婚紗也沒有穿，覺得對另一半有所虧欠，因此萌生幫長輩圓夢的念頭，剛好以文圖書館旁小教堂剛啟用，決定幫長輩重辦婚禮。

今天6對結婚超過50年的長輩，分別穿上西裝、白紗重辦婚禮，兩人手挽著手進場，雖臉上多了皺紋，但幸福洋溢的笑容跟新人一樣，觀禮民眾和家屬都報以熱烈的掌聲，誠心為他們獻上祝福。

台中市長林佳龍夫人廖婉如，今天出席幫6對老夫妻證婚，她說唸書時都認為考試困難，但其實人生最困難的是「社會大學」，而最難修的一門課就是「家庭」，最難通過的則是「婚姻」這項考試，稱讚這些長輩攜手走過至少50年的考驗，希望年輕夫妻學習他們互相尊重、扶持、忍耐的智慧。

典禮上溫德明、溫鄭月梅夫婦代表致詞，兩人除分享當年「訂兩次婚」的秘辛，溫德明還大聲說出：「有妳真好！水某，我愛妳！」，溫鄭月梅也說，最喜歡聽先生叫她「水某耶」，提醒年輕夫妻嘴巴甜一點就能恩恩愛愛，6對老夫妻更大方獻吻，展現恩愛的一面。

高齡94歲的陳眼，今天和85歲的太太李秋霞穿著西裝、婚紗進場，他說當年經濟狀況不好，根本沒穿婚紗，很開心有機會盛裝重辦婚禮；另一位85歲的劉火煖說，記得當年用卡車將太太張秋月從霧峰載花轎到員林，笑稱當年西裝還是跟人家借的，兩對夫婦都說，婚禮請到市長夫人來證婚，辦得很風光，真的很高興。

廖婉如也分享和市長林佳龍夫妻相處之道，她說要不斷想起自己當初為什麼和對方談戀愛，然後持續尋找對方讓你欣賞的優點，最重要的是，「不要一直去算昨天的舊帳。」

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