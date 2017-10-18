蘭恩颱風週六最接近台灣 專家：小心瘋狗浪

根據氣象局的風場預報顯示圖預測，蘭恩颱風接近台灣期間，會明顯加強台灣附近的風浪，沿岸地區還要特別小心瘋狗浪的出現。（中央氣象局）

2017-10-18 17:35

〔即時新聞／綜合報導〕位於菲律賓東方海面的中度颱風蘭恩持續發展，目前以偏北的方向前進，未來將從台灣東方海面北上，預計週六（21日）最靠近台灣，屆時颱風中心距離台灣約700公里，雖然離台灣有段距離，但由於預報顯示未來蘭恩颱風強度驚人，對台灣天氣仍會有一定程度影響。

天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書表示，週五（20日）起蘭恩颱風的外圍環流逐漸影響台灣，北台灣迎風面地區在週五到週日這段期間會有降雨狀況，週末期間外出還是要記得攜帶雨具，值得注意的是，蘭恩颱風接近台灣期間，會明顯加強台灣附近的偏北風，因此週末各地應該都能感受到比較強的偏北陣風，台灣海峽這一側沿海加上狹管效應，陣風應該會相當大，民眾須留意陸上強風出現的情況。

吳聖宇提醒，週五開始颱風帶來的長浪影響就會漸趨明顯，風勢也會助長大浪的發生，預報顯示很多地方在週末期間都可能會出現4到5公尺米以上的大浪，本週末相當不適合從事海上活動，沿岸地區還要特別小心瘋狗浪的出現。

而由於蘭恩颱風帶來的北風，週五開始中北部會明顯感受到溫度往下降轉涼的情況，有機會降到20度以下，北台灣一整天都偏涼，中南部以及花東地區的低溫也可能降到21至23度，屬於日夜溫差較明顯的型態，秋意的感受將持續到下週二或三（24-25日）。