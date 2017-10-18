改善北屯兒童公園 居民要求重建生態、公民參與

2017-10-18 12:53

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市北屯兒童公園內生態池水質不佳，市府建設局將改善，卻遭居民抗議破懷生態，居民今天到市府抗議，要求重建水塘生態、成立監督小組、落實公民參與。市長林佳龍到場傾聽民意，並表示，府會納入居民意見，共同尋求最佳解決方案。

北屯兒童公園生態池因過去設計問題，北、中、南側間無法連通，造成中、南側水池水量不足、水質不佳，建設局提出兩項改善方案，一項為北側水池保留並清淤，南側水池重新規劃設計，新增12感官兒童遊戲場；另一方案為全區水池保留，清淤並改善水循環系統。

而在清淤過程中造成魚群死亡，引發居民抗議，並連署要求保留完整水塘，建設局在召開兩次地方說明會後，也決定採全區水池保留方案。但北屯兒童公園水塘生態重建監督聯盟發起人夏語寬表示，公園任何改造工程都對居民及公園使用者產生很大的影響，市府雖同意保留水塘，對於居民要求成立監督小組、資訊公開與公民參與機制，卻不回應。

林佳龍主動到場了解居民訴求，並表示，大家的訴求，市府都聽到了，北屯兒童公園水池已暫停施工，後續會納入居民意見，尋找最佳的解決方案。

建設局也強調，將研議並尊重居民表達的意見。至於魚群死亡一事，建設局說，因施工廠商疏忽，在第1天抽水過程中未先移置魚群，該局已依契約規定嚴懲廠商，第2天即請專業捕魚廠商將魚群移置於旱溪等地點放養；目前也加強水池維護管理，希望再現北屯兒童公園自然生態。