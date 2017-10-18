桃園綠捷IV&V又掀波瀾 議員參選人控告瀆職

2017-10-18 11:14

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市綠線捷運IV&V（獨立第三方單位驗證及確認）工程風波不斷，雖然市府交通局澄清檢舉函係冒名檢舉，且交通局顧問楊漢聲進出會場並無不法，繼市議員舒翠玲於政風處工作報告質疑合法性後，市議員參選人牛煦庭今天上午至地檢署按鈴控告採購人員瀆職，要求桃園市長鄭文燦應以最高標準，主動公布開標錄影資料以澄清質疑。

交通局長劉慶豐表示，這是候選人造勢的行為，不予置評；綠線捷運IV&V工程一切透明、公開，禁得起考驗，也歡迎司法介入調查，當天錄影內容會提供司法單位佐證，若擅自公布內容，反而會影響「偵查不公開」的精神。

綠線捷運工程約700多億元，單單機電工程就高達326億元，其中IV&V工程採購金額為6.1億元，最後由香港商里卡多公司得標。

綠線捷運IV&V可說是風波不斷，首先是檢舉函直指，開標過程自稱市府顧問楊漢聲竟然進出會場三次，完全影響開標公正性，雖然交通局發出新聞稿指稱，「所謂離席係因審文件時，對字眼字義的定義有待釐清，因而到局長室與相關幹部討論，經PCM專業認定並無疑義，並經討論確定無誤後，即返回會場繼續審查資格文件」，但政風處代理處長董心行於議會回覆舒翠玲質詢時，也認為不妥，如今牛煦庭到地檢署按鈴控告，也讓綠捷招標再掀波瀾。

牛煦庭表示，IV&V工程案，審標過程有如兒戲，採購法精神蕩然無存，豈能不起人疑竇，議會質詢既不能釋疑，只能訴求司法，也希望市府公布當天的全程錄影，全案也會向監察院及行政院公共工程委員會採購稽查小組提出檢舉。