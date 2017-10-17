新北停車場淪瓦斯分裝場 消防查獲逾2千公斤瓦斯

除144罐逾期瓦斯桶，消防人員還查獲2656公斤的液態石油氣。（記者王宣晴翻攝）

2017-10-17 13:40

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重區疏洪一路上的荷花公園區停車場，驚見不肖瓦斯業者存放逾期瓦斯罐，重新粉刷後私灌液化石油氣販售，消防人員蒐證月餘，昨日下午前往取締，發現一名44歲的杜姓男子正在粉刷瓦斯罐，當場查獲144支瓦斯鋼瓶、2656公斤的液態石油氣，開出3張舉發單，並追查逾期瓦斯鋼瓶流向。

新北市消防局三重分隊今年9月巡邏時，發現荷花公園區停車場常有小貨車進出，離去時車上載有大量瓦斯鋼瓶，察覺有異後蒐證1個多月，昨日下午1時許，發現有名男子在貨車上粉刷鋼瓶，並企圖分裝液化石油氣，帶隊上前取締，逮到更改逾期瓦斯罐的杜姓男子，並查獲大量私灌液態石油氣的瓦斯鋼瓶。

消防人員表示，貨車上存放著144罐逾期鋼瓶，瓦斯鋼瓶容器上也未明顯標示可供辨識的商號及電話，杜男遭查獲後僅承認更改鋼瓶，否認私灌瓦斯，消防人員依法開出3張舉發單，並持續調查逾期瓦斯鋼瓶流向。

新北市消防局第三大隊表示，瓦斯鋼瓶出廠後，每經過一定的時間就必須回驗，檢驗合格之後才能繼續使用，出廠超過20年以上的瓦斯桶，必須要每年送檢；若鋼瓶未定期接受檢驗，很可能無法承受液化石油氣充填於鋼瓶內的高壓，導致瓦斯外洩，當液化石油氣達到一定濃度，又遇上火源的話，就會產生氣爆的意外。

相關影音