萬華公宅遭控粗暴移樹 護樹團體要求停工

當地里、日祥里長鍾駿表示，這些樹木生長環境不好，認為如果要保護樹木就應該安置到更好生長的地方。（記者鍾泓良攝）

2017-10-17 13:25

〔記者鍾泓良／台北報導〕萬華區青年營區公宅今年7月開工，預計109年1月完工。樹黨前主席潘翰疆今天上午在青年營區公宅基地召開記者會，表示都發局長林洲民變成「斧頭幫」，粗暴砍樹，針對基地內、外約65棵樹木粗暴移植，甚至有北市議員施壓要求不要罰款，要求都發局立即停工，將基地內的樹木，無論保護或非保護樹木都要原地保留，也要樹木保護委員會制止這個行為；若都發局繼續移樹，要市長柯文哲嚴懲砍樹局長，繼續砍樹就該下台。

潘翰疆表示，北市府除了受保護樹木外都不管，但依照「台北市樹木保護自治條例」，所有樹木都是有權責機關，都發局則要負責在都市計畫剛開始時須配合綠地、老樹保存。他更透露，都發局申請移樹廠商與實際移樹廠商不同，更有北市議員涉嫌關說擋下違規罰款。

當地里、日祥里長鍾駿表示，這些樹木生長環境不好，認為如果要保護樹木就應該安置到更好生長的地方。他也批評，都發局有計畫將老樹移置到人行道側，但卻未與地方溝通，主張新建公宅基地可以搭配比較整齊的樹木。但他對於都發局移植老樹到人行道有意見以外，他贊同基地內的樹木移植，「否則沒辦法開工」。