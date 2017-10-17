培育彰縣上百跆拳金牌 楊唐源率隊出征全運會

彰縣跆拳道全運代表隊教練楊唐源（右2），其子女楊孟潔（右起）、楊宗燁、楊佩蓉也是跆拳高手，堪稱「跆拳世家」。（記者湯世名攝）

2017-10-17 11:37

〔記者湯世名／彰化報導〕今年全國運動會將於21日在宜蘭縣盛大開幕，來自全台各縣市運動好手都將大顯身手，其中，彰化縣跆拳道代表隊教練團成員楊唐源，過去曾為彰化縣培育出上百名金牌選手，其家中3名子女也都是這次代表隊成員，其中老二楊宗燁更在今年世大運跆拳道勇奪團體賽銀牌、個人賽銅牌，堪稱「跆拳世家」，希望能為彰化縣爭光。

跆拳道八段的楊唐源從小家境困苦，當時學習跆拳道，幾乎是偷偷學的，由於熱愛的態度，讓教練很感動，不計成本的栽培他，而他學成後便抱持回饋的心來栽培下一代，25年來帶隊征戰全國各地及國際賽事，培育出上百名金牌選手，為彰化縣爭取榮耀。

俗話說「虎父無犬子」，楊唐源的3個孩子楊孟潔、楊宗燁、楊佩蓉，從小在耳儒目染下，都對跆拳道有極高的熱忱，因此也練出一身好功夫，靠著不斷東征西戰，成為體壇名將，其中楊宗燁在今年台北世大運就勇奪團體賽銀牌，個人賽銅牌，目前世界排名已達第24名，數日後的宜蘭全運會，他還獲選拔為彰化縣跆拳道代表隊，將在對打項目中拚二連霸；楊孟潔及楊佩蓉則都為品勢項目代表隊，也積極訓練中，盼能為彰化爭光。

楊唐源說，孩子們好強、不服輸、不低頭的性格，造就出他們在跆拳道上的成績，宜蘭全運會在即，希望彰縣20多名跆拳猛將都能拚出佳績，為彰化縣爭取最高榮譽。