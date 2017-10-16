獨家》傳承四代的鹹香滋味 大溪游記百年油飯暫熄燈

2017-10-16 23:15

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市大溪老城區的大溪游記百年油飯，是由第四代游志成、彭瑞琴夫婦經營著祖傳百年的小吃店，近日突然張貼公告店面營業只到明天就要暫時熄燈，未來只接新娘米糕、彌月油飯等大筆禮盒訂單，讓許多熟客相當不捨。

大溪游記百年油飯創立於1862年，當時第一代的曾祖父挑著扁擔沿街叫賣，至今已走過一百多個年頭，近年，大溪老街變身為遊客紛至沓來的熱門景點，這家位於大溪老街的老字號百年油飯，是許多代代大溪居民婚嫁、彌月所有的鹹香記憶；第三代手藝精湛92歲阿嬤游葉素，因數十年來用好手藝照顧鄰居的胃，以及用愛家的心傳承台灣婚嫁禮俗的文化，1995年曾獲內政部頒發「三代技藝薪傳獎」。

自幼經常幫忙烹煮油飯的游志成，是游葉素的二兒子，60歲的他，已經接手31年，為讓自家油飯吃起來不會過於軟爛，口感粒粒分明，少鹽少油，口感軟Q不油膩，他和妻子親力親為，堅持用木桶蒸米，用手工攪拌，往往清晨5、6點起床備料，一天忙下來回到家已經8、9點，夫婦倆對於能傳承家族的美食引以為傲，也從來不喊苦。

游志成說，兩個女兒終究要嫁人，唯一的兒子目前在新竹科學園區的台積電上班，考量開店太累、現有體力不堪負荷下，9月底貼出於10月7日暫停營業的公告，但因為老顧客央求，才從7日再順延營業17日為最後一天。

夫婦倆很感謝許多老顧客的支持，由於也會烹調油飯的兒子提議再給他一點時間，在半退休之際，也期待未來有一天能有下一代接手，或許再過幾年百年油飯就會在原址重新開張。