宜蘭有嘻哈 Simon陳星宇「饒」出宜蘭味

2017-10-16 21:28

［記者簡惠茹／宜蘭報導］中國有嘻哈音樂節目引爆饒舌風潮，宜蘭也有嘻哈，宜蘭人陳星宇Simon為家鄉宜蘭創作饒舌歌曲，與歌手Sowut的組合更因為風格獨特，受到台灣嘻哈界廣泛討論，陳星宇說，嘻哈不一定要很兇，也可以很鬆軟，希望能創作更多有宜蘭味的饒舌歌曲。

29歲的陳星宇，Simon，平常在出版社工作，外表打扮低調的他，其實是一名炸翻台灣嘻哈界的饒舌歌手，唱的是最新的Trap曲風，寫的詞多是宜蘭家鄉或日常生活，風格充滿衝突感的他，在台灣饒舌圈顯得相當獨特。

陳星宇創作的題材圍繞著家鄉宜蘭，他說，「早安蘭城」是一首短短一分半的小品，但是描述著宜蘭的日常，睡醒後，走到家裡附近的早餐店的故事，還有創作講的是他印象中宜蘭最熟悉的味道，下一張專輯就是要寫鄉下到都市，把宜蘭用嘻哈的方式呈現出來。

陳星宇說，他覺得嘻哈就是一個很生活化的東西，有些歌手可能會覺得美國那些黑人的生活很嘻哈，衝刺著危險和刺激，可是他不會刻意營造那種緊張的氛圍，畢竟生活背景不是那樣，他的作品會取材自平常生活，取自宜蘭家鄉，寫出自己的生活方式，這樣就很嘻哈。

今年5月20日，陳星宇第一張個人專輯「Tears」正式發行，圍繞著眼淚，塑造出傷心憂鬱的氛圍，比較著重內心層面的探討，其中歌曲「白色恐怖」想要表達宜蘭好像做什麼事情都比較不會被綁住，但是到台北就有很多框架和限制，用饒舌唱出自己的感受。

陳星宇的風格比較鬆、比較柔，他說，想表現出悠遊自在的感覺，而不是很兇、很衝的曲風，最喜歡的是捉摸不定的節奏感。陳星宇也吸引饒舌歌手Sowut跟他一起合作，2014年兩人正式組成團體simon & sowut，「PIKACHU」這首歌以最新TRAP曲風引起台灣饒舌界關注。

「我以身為宜蘭人為傲。」陳星宇說，希望以後可以多創作宜蘭在地的饒舌歌曲，用很酷的方式來介紹宜蘭，現在的表演都比較常往台北跑，希望以後可以有更多時間在家鄉宜蘭演出。

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