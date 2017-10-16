台中糖廠土地招商 總投資金額超過500億元

台糖公司中彰區處經理曾吉松（右）說明台中糖廠商業區土地開發條件。（記者張菁雅攝）

2017-10-16 21:17

〔記者張菁雅／台中報導〕位於台中市東區的台中糖廠區段徵收工程已在去年完成，台糖公司分配到7.7公頃商業區土地，將以設定地上權方式開發，今天舉行招商說明會，吸引約60多家潛在投資廠商參加，廠商建議延長契約期間、適當調整權利金等。台糖中彰投區處表示，該處總投資金額達500億至800億元，順利的話，明年初可公告招商。

台中糖廠區段徵收範圍達22公頃，台糖早期規劃做為大型購物中心，但開發商爆發財務問題，基地開挖後就停工，開發計畫最後終止。該處因此停擺10多年，開挖的地下室因湧出地下水，而成為大水池。市府為解決當地開發問題，在2013年辦理台中糖廠區段徵收工程，去年3月完工，大水池規劃為生態池及湖濱生態園區，新建國市場也在去年9月搬遷至該處。

台糖中彰投區處經理曾吉松表示，這次招商的7.7公頃商業區土地，共劃分為5個區塊，採分期分區開發原則，不限單一區塊或組合開發，並採設定地上權方式，期限為30年，可續約2次，累計最長達50年；這5筆土地可做為百貨、購物中心、商辦大樓、餐飲、旅宿業等，初步估計總投資金額在500億至800億元間。

今天招商說明會吸引土地開發、建設公司、百貨、量販店等60多家廠商參與。有廠商表示，公部門設定地上權期限都是50年起跳，台糖最長只有50年，對想要永續經營、大規模投資的廠商來說，誘因不大，建議延長契約期限；另外，開發廠商必須支付地租與權利金，台糖開出的權利金稍微高了一些，希望適當調整。廠商也說，興建建築物必須通過都委會及環評審查，行政程序曠日廢時，建議開發期間與營運期間的地租應該以不同標準計算，減輕廠商在興建期間的負擔。

曾吉松表示，這次說明會是調查廠商意願，並收集廠商意見，據此修正招商計畫後，預計12月提報董事會審查，審查通過將在明年初公告招商。