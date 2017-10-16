斗南真的沒要蓋火葬場 雲縣府擬白紙黑字加註

2017-10-16 17:26

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣政府今天在斗南鎮公所召開「高速公路斗南交流道附近特定區計畫」說明會，由於特定區內劃設一塊「殯葬專用區」外界質疑要蓋火葬場，雖公所、縣府先前一再澄清，許多民眾還是有疑慮，縣府城鄉發展處都市計畫科長周太郎在說明會上多次澄清「絕對沒有要設置火葬場」。

斗南交流道附近特定區計畫延宕數十年，經內政部都市計畫委員會審議通過，縣府於本月1日至11月1日辦理細部計畫公開展覽，由於土地使用分區項目中有一塊0.5公頃的殯葬專用區，公開展覽第一天即引起關注，甚至有民眾將計畫po上臉書社團質疑是要興建火葬場，且在地方傳得沸沸揚揚。

縣府及斗南鎮公所都接到地方民代及民眾關切，並多次澄清殯葬專用區是虎尾基督長老教會所有的十字園墓園，設置至今已40年，絕對不是要蓋火葬場。

多位附近住戶今天特別出席說明會，住戶們表示，聽到外面傳言該處要設火葬場，擔心影響居住品質及房價，好幾天睡不著，特別要來說明會表達反對立場，聽到縣府說不是要蓋火葬場才放心。

周太郎強調，火葬場不會設在人多的地方，且以該殯葬專區僅0.5公頃設火葬場規模也太小，為消除民眾疑慮將來在縣都市計畫委員會審議時再加註「不得設置火化（葬）場」。

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