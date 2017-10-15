卡努遠離降雨趨緩 菲東熱低壓24小時內恐成颱

今晨菲律賓東方海面有一熱帶性低氣壓形成，有機會在未來24小時內發展為第21號颱風「蘭恩」。（圖擷自中央氣象局）

2017-10-15 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕受卡努颱風及東北風共伴影響，今（15）晚台南以北降雨將明顯趨緩，平地的雨可望停下來，明（16）日清晨東半部及高屏山區也有機會降雨緩和。中颱卡努持續遠離台灣，路徑朝港澳一帶移動，值得注意的是，今晨菲律賓東方海面有一熱帶性低氣壓形成，目前以時速10公里往西緩慢移動，有機會在未來24小時內發展為第21號颱風「蘭恩」（Lan，美國提供，風暴之意）。

據《中央氣象局》預報，降雨方面，明日白天隨著颱風遠離，水氣減少，各地大致可見陽光露臉，除了東半部、南部地區及中部以北山區仍有局部短暫陣雨外，其它地區大致以多雲到晴的天氣為主，午後偶有局部雷陣雨。

雖卡努漸離，降雨趨緩許多，但《天氣風險》指出，北部東北部週二起受到另一波東北風影響，還會再轉為多雲短暫雨的天氣，其他地區則是多雲到晴。

溫度方面，明各地高溫除了東部、南部可能達27、28度外，其他地區大致上都落在25、26度之間。

提醒大家由於連日降雨明顯，山區含水量高，土石容易鬆動，如非必要請盡量避免前往山區活動；另今晚至明日沿海風浪仍大，台灣沿海空曠地區及各外島易有8至9級強陣風，沿海活動或海上作業請注意安全。

第20號中颱卡努下午2時位於鵝鑾鼻西南西方約800公里海面上，未來將持續往中國海南島的方向移動，今晚至明天有計畫前往港澳、廣東及海南島的朋友們，一定要注意天氣的變化及航班相關資訊；今天清晨於菲律賓東方海面有一熱帶性低氣壓形成，目前以時速10公里往西緩慢移動，未來有發展為輕度颱風的趨勢。

空氣品質方面，明日全台及外島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。