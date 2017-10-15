東台灣受災未復原 16日宜花東部分停班停課一覽表

2017-10-15 21:05

〔即時新聞／綜合報導〕卡努颱風外圍環流與東北季風共伴，導致台灣東半部豪雨成災，雖然有些路段已搶通，但仍有落石危機，因此明天（16日）宜蘭、台東、花蓮仍有部分地區及學校宣布停班停課。

以下為16日各縣市停班停課資訊：

宜蘭縣： 大同鄉四季國小，四季國小英士分班、茂安分班及南山國小停止上班上課。英士、四季、南山、太平、茂安等村落學生及家長，可考量交通及天候自行請假。

花蓮縣： 東華大學上半天停課。

台東縣： 海端鄉霧鹿村、利稻村、延平鄉鸞山村上野地區，停止上班、上課。延平鄉桃源村下里地區、紅葉村停止上課，正常上班。

宜蘭山區台7線93.4K處發生路基掏空，且部分路段仍有落石及坍方，大同鄉四季國小，四季國小英士分班、茂安分班及南山國小宣布明天停止上班上課；此外住在英士、四季、南山、太平、茂安等村落的學生及家長，也可考量交通及天候自行請假，校方將通融處理。

花蓮縣明天照常上班上課，不過東華大學宣布上午停課半天，下午上課情形則在明天10點左右宣布。教職員則照常上班。

台東縣由於風雨受災未復原，明天海端鄉霧鹿村、利稻村、延平鄉鸞山村上野地區，停止上班、上課。延平鄉桃源村下里地區、紅葉村則是停止上課，但正常上班。