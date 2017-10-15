換高醫大招牌 校友力主創辦人正名 董事會譴責

高醫大校友今拆卸高醫大「啟川大樓」及「中和紀念醫院」的招牌，更換為「自由大樓」及「高醫大附設醫院」招牌。（圖高醫大校友提供）

2017-10-15 19:45

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄醫學大學附設醫院上個月拆除陳中和銅像後，今校慶前夕，數十名校友又卸下高醫大「啟川大樓」及「中和紀念醫院」的招牌，並換上「自由大樓」及「高醫大附設醫院」招牌。

高醫大董事會為此發聲明譴責，指稱少數校友擅自拆卸「中和紀念醫院」等招牌，毀損他人財產，嚴重違法，將依法追究民刑事責任。

董事會強調，「中和紀念醫院」等命名是經高醫董事會通過，學校校務會議若要改名，須提報董事會審議，但至今董事會未接獲提案，在衛生主管機關立案名稱，仍維持「高雄醫學大學附設中和紀念醫院」不變。

高醫大校友會及董事會間紛爭不斷，去年9月，高醫大校務會議決議，要求將校園、附屬機構等相關校史及網站資料，只要是創辦人陳啟川的部分都改為杜聰明。

繼上個月移除附設醫院內陳啟川父親陳中和的銅像，安置到校史室內，今數十名高醫校友又將「啟川大樓」及「中和紀念醫院」招牌更換為前總統李登輝題名的「自由大樓」及「高醫大附設醫院」招牌。

「高醫大轉型正義促進會」發起人陳永興表示，陳啟川並非創辦人，陳中和也沒有捐過一塊錢，改名只是還原歷史正義，況且校務會議已通過，要把附設醫院正名回來。

高醫大校長劉景寬說，當年用「中和紀念醫院」是紀念創辦人的父親，其實是因為當時誤認創辦人是陳啟川，如今教育部已確認創辦人是杜聰明，校友會要求還原真相，校務會議也通過更改創辦人，至於學校組織規程變更「中和紀念醫院」還有爭議，仍需教育部核定。

高醫大今也舉行高醫校史新書發表會，由歷史學者鄭志敏、林丁國撰寫的「高雄醫學大學校史：創建篇」，透過史料介紹1954年杜聰明創辦高雄醫學院過程，曾任台大歷史系主任的台灣醫學史學會理事長張秀蓉、中研院台灣史研究所所長許雪姬擔任審查人。