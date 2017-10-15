沒照明、與成群孑孓同住 弱勢母女終可安心住了

南市油漆工程業職業工會志工免費為蘇姓母女住家進行粉刷工程。（記者蔡文居攝）

2017-10-15 14:27

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市中西區一對蘇姓身心障礙母女的住家，沒有電燈、熱水，而且房屋漏水，地下室嚴重積水，與成群孑孓同住，經台南市政府協調南市各職業工會協助，在各專業志工攜手合作，為他們進行房屋修繕，歷經一個多月的接力修繕，讓蘇姓母女終於有個遮風避雨的居家環境。

台南市勞工局結合資源推動「住安心、享溫馨」弱勢家庭房屋修繕行動，今天由台南市油漆工程業、台南市電氣業、台南市木工業等職業工會志工，一起到中西區替為蘇姓母女的住家完成油漆粉刷，安裝抽油煙機、瓦斯爐及更新流理台櫥櫃等施作，完工後住家已煥然一新。

上個月，南市中西區衛生所在進行登革熱普查時，發現蘇家因屋頂毀損導致漏水問題嚴重，地下室嚴重積水、孑孓成群，衛生局緊急通報中西區公所及勞工局協助。

勞工局在接到通報之後第一時間即會同志工到場會勘，會勘後發現蘇家除了屋頂嚴重毀損，屋內也是殘破不堪，甚至連基本的電燈都沒有。因此，台南市電氣業職業工會先於9月23日進場替其裝設照明設備及熱水器，讓他們昏暗的住家得以重見光明，有熱水可以洗澡。

之後，相關職業工會協助鋁門窗更換、房屋泥作補強、屋頂鐵皮更新、加裝欄杆扶手、更新房間木門。今天油漆工程業職業工會進則行1至2樓粉刷工程，台南市電氣業及木工業職業工會協助廚房抽油煙機、瓦斯爐安裝及流理台櫥櫃整修。

勞工局長王鑫基表示，蘇姓母女因身體上的障礙，導致無法自行整頓家裡的環境，志工到現場之後都難以置信，這樣的環境要怎麼居住，很感謝社會局結合相關單位資源支付材料費及各專業志工免費人力的協助下，今天終於大功告成，完成修繕。

根據勞工局統計，該局與社會局、衛生局及中西區公所一起結合大台南總工會、台南市志願服務協會及轄內職業工會合作替弱勢家庭進行房屋修繕，截至9月底已替70戶的弱勢家庭完成房屋修繕。

志工們幫忙安裝抽油煙機、瓦斯爐及更新流理台櫥櫃。（記者蔡文居攝）