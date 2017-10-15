台鐵DT668蒸汽火車 明年2月將首次行駛南迴

台鐵明年第一季推4趟郵輪式列車行程，DT668蒸汽火車將首次行駛南迴（圖：台鐵局提供）

2017-10-15 10:50

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵將於明年1月至3月推出4趟不同特色的郵輪式列車行程，除安排以往最受歡迎奇美博物館、羅東林業文化園區、池上大波池風景區、阿里山國家森林遊樂區外；還新增龍目井、龍泉岩廟、青山農場、銅鑼砲仗花步道等景點，但最受矚目的行程，將是DT668蒸汽火車，將首次行駛南迴鐵路，從台東開往枋野。

郵輪式列車套裝行程，包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人陪同及導覽等，對於無暇規劃旅遊行程民眾，是一項不錯的選擇。

4趟行程分別為1月20日北部出發，前往中南部景點的2天1夜行程，將帶旅客走訪龍目井、龍泉岩廟、台將魚樂園或安平巡禮（兩景點旅客可自由選擇）、奇美博物館、十鼓仁糖文創園區等地；2月3日北部出發前往宜花東景點行程，則會走訪羅東林業文化園區、關山人工濕地、青山農場、東里站、礁溪湯圍溝溫泉公園。

最受期待的DT668蒸汽火車行駛南迴行程，這可能也是南迴電氣化前，DT668第一次也是最後一次，行駛於無電車線的南迴路線。該行程規劃於2月24日北部出發，前往宜花東及南部地區的3天2夜行程中，旅客將前往參觀冬山站、冬山生態綠舟、池上大波池風景區、鵝鑾鼻、龍磐公園、林後四鄰平地森林公園等。

最後一個行程於3月17日北部出發，前往嘉義地區景點的2天1夜之旅，將前往銅鑼炮仗花步道、阿里山森林鐵路車庫園區、檜意森活村、阿里山國家森林公園等地。台鐵局表示，第一個行程將於10月23日開放訂票，而最受歡迎的蒸汽火車體驗行程，則於11月27日開放訂票。