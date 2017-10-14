宜蘭獎頒獎 獎金15萬元還辦展

2017-10-14 17:35

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣最大美術競賽「宜蘭獎」今頒獎，評審從379件參賽作品中，選出3件宜蘭獎得主，各可獲得15萬元獎金，作品永久典藏，93件入選與得獎作品也將於11月5日在縣府文化局展出，文化局期盼透過「宜蘭獎」，讓縣內美術發展更受重視。

「宜蘭獎」前身是「宜蘭美展」，辦理至今已歷經30載，徵選作品有平面作品類，包括東方媒材類、西方媒材類；攝影與新媒體藝術類，包括靜態作品、動態影音作品；以及立體作品類，宜蘭獎名額有3名，獎金15萬元，優選14名，獎金1萬元。

今年共有379件參賽作品，入選76件，評審再從中挑選獲獎作品，獲得最高榮譽的「宜蘭獎」是邱奕寧的水墨作品「寂寞城市」、黃柏勳的壓克力彩作品「如果圖像可以表述，又何須語言？」、吳傑生的數位媒體作品「能量圖像」。

邱奕寧表示，很榮幸可以得到「宜蘭獎」，感謝評審花時間理解他的作品，也謝謝家人一路上的支持；黃柏勳說，能與其他可敬的藝術家一起參與「宜蘭獎」，是莫大的榮幸，謝謝宜蘭這塊土地；吳傑生則因準備其他展出，無法出席頒獎典禮。

文化局長李志勇說，宜蘭對美術藝術的重視向來走在前端，前年「宜蘭美展」擴大為「宜蘭獎」，向全國徵件，讓宜蘭的藝術能量更開放，所有入選與達獎作品，將於11月5日在文化局1、2、3展覽室展出，11月11日至23日移至羅東文化工廠天空藝廊展出。