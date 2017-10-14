睽違12年 中市南區運動會重磅登場 各里大車拚

2017-10-14 16:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕睽違12年之久的台中市南區運動會，今天（14日）在復興路和平國小恢復舉辦，共有南區22個里近500人組隊參與，加油聲此起彼落，充滿「輸人不輸陣」的氣氛，最有看頭的是拔河比賽，共有18隊參加，不限制體重與男女比例，輸贏不重要，團隊合作的人情味，以及競賽中的趣味性才是重點。

台中市議員邱素貞說，中市各區往年都是每年舉辦區級運動會，直到10多年前，各區陸續停辦，台中市政府也不強求，南區遂於12年前停辦。但她認為，台中市爭取到2019年東亞青年運動會的主辦權，對提升台中市運動風氣具有正面鼓勵能量，她在去年6月總質詢時，建議市府推動各區公所舉辦區運動會，市府教育局今年編列經費，南區也響應，恢復停辦12年之久的區運動會。

南區區長鍾正光指出，區運動會活動，原定在大操場舉行，今天天氣陰雨，臨時改在大禮堂進行，但里民熱情不減，現場鑼鼓喧天，加油聲不斷，熱情洋溢。

這場運動會重點不是輸贏，而是趣味與人情味，南區國光里長陳仁榮舉趣味競賽為例說，包括雨中乾坤、手腳並用、牽手同心、同心協力等4項，都是透過休閒輕鬆方式，增進里民情感，選手賣力演出，也讓里民情誼更深，拔河比賽雖非趣味競賽，但鑼鼓喧天的加油聲，以及合作努力的甘苦，都將成為里民未來最甜美的集體記憶。