嘉義大林有大型「蝸牛」 成拍照亮點

大林轉運站內有各式五顏六色的「蝸牛」彩繪裝置藝術，成為民眾駐足拍照、打卡新亮點。（記者曾迺強攝）

2017-10-14 00:00

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣大林鎮的大林轉運站，出現多隻大型「蝸牛」，最高的接近成人高、最小隻也有40公分高，各式五顏六色的「蝸牛」彩繪，成為民眾駐足拍照、打卡新亮點。

大林鎮樂齡學習中心將廢輪胎、寶特瓶等回收品，組成蝸牛的殼與觸角等部位，底座另用水泥砌成底座，當作30多名樂齡中心銀髮族的期末學習成果，也有數家鎮上商店熱心參與彩繪，繽紛顏色吸引不少鄉親路過注目。

大林鎮樂齡中心志工隊長陳美吟說，蝸牛料件均自鎮內資源回收場無償取得，放置大林火車站後方的轉運站約10坪草地上，可望成為拍照、打卡新亮點。

大林鎮代理鎮長葉和平說，現地38座蝸牛彩繪作品，是鎮上少見的集體大型裝置藝術，另有2隻隱藏版蝸牛，將在10月14日下午4點至9點，在轉運站舉辦的「九九重陽．愛在大林慢城—慢城彩繪蝸牛及音樂燈會活動」公布放置地點，邀請鄉親闔家前來逛跳蚤市集、聽演奏。

嘉義縣大林鎮樂齡中心成員連月來蒐集廢輪胎、廢寶特瓶等回收物，組成40隻代表「慢城」標誌的「米蘭慢城轉運蝸牛」裝置藝術，放在大林轉運站內，大林鎮公所主任秘書簡豐興（右2）等人開心與「蝸牛」合影。（記者曾迺強攝）

大林鎮樂齡中心志工劉萬興在輪胎上畫斑馬線條紋，寓意穿越馬路要走斑馬線。（記者曾迺強攝）