台3線的客廳！竹東公所上新妝 藝術fu爆棚

超好拍！客家不只有傳統花布，竹東鎮公所利用創新手法設計，讓原本單純的辦公廳舍屏風，煥然一新，期盼成為拍照打卡的熱點！（記者廖雪茹攝）

2017-10-13 22:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕屋齡超過半世紀的竹東鎮公所，今天上新妝！鎮長徐兆璋說，竹東宛如「台3線的客廳」，這次以「稻田」、「埤塘」、「客家夥房建築群」等元素設計印花，牽引出台3線的人文地景，創新布置現代感十足，期待翻轉公部門的刻板印象，成為拍照打卡熱點。

竹東鎮公所之前把老建築外牆當成投影布幕，運用3D光雕，將竹東圳、河濱生態公園、軟橋千人彩繪村、客家戲曲公園等景致，結合民俗節慶，打造聲光影像音樂饗宴，現在再度突破傳統形象。

走進竹東鎮公所一樓廳舍，迎面而來的情境布置，不再只有傳統客家花布，讓洽公民眾一陣驚喜！利用台3線桃竹苗沿線鄉鎮的特色意象化，以「稻田」、「埤塘」、「螢火蟲」、「客家山歌」、「客家夥房建築群」等元素，透過印花的詮釋，結合「一片深藍中的訪客」、「山歌新意」、「客庄印埤塘」等設計理念，讓原本單純的屏風和吊飾裝置，煥然一新。

徐兆璋說，台3線是一條融合客家歷史人文、產業以及客家族群生活形態的大道，竹東位居台3線中心位置，像是一個家的客廳，期盼透過這次的情境布置，凸顯慢活的生活美感及浪漫風格，讓民眾感受竹東純樸的好客精神與熱愛土地的生命力，也期盼富含藝術氛圍的辦公空間，能提升人文與美感氣息，帶動工作效率。