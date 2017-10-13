疫病》新北6本土登革熱病例 皆在鶯歌東湖里活動

新北市累計6例本土登革熱病例，都曾在鶯歌區東湖里活動，衛生局加強緊急防治作為。（衛生局提供）

2017-10-13 17:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市再新增2起本土登革熱病例，分別為土城區20多歲男性及鶯歌區50多歲男性，分別在10月4日與10月1日起出現症狀，目前無大礙。經調查，2人近期無出國旅遊史，於感染潛伏期間皆曾至鶯歌區東湖里活動，與前4例有共同點，衛生局已針對2人活動地實施緊急防治作為，密切接觸者無疑似症狀。

新北市衛生局局長林奇宏說明，從9月27日至10月12目，共接獲6例本土登革熱確診個案，分別在9月20日至10月4日間發病，都是感染第一型別病毒，經調查，皆於感染潛伏期間，在鶯歌區東湖里活動，顯示此群聚事件具高度地緣相關性。

衛生局疾病管制科科長許玉芬表示，雖然新北市已累計6例本土登革熱病例，但疫情侷限在鶯歌區東湖里，不算擴大，研判社區有潛在的境外移入個案沒被發現。

許玉芬說，市府動員近500人次，針對病例活動地進行疫情調查，清除環境孳生源，進行預防性投藥及清潔消毒等防治工作，並掌握710名接觸者實施健康監測。目前成立鶯歌區及土城區應變中心，加強社區環境孳生源清除，防堵疫情擴散。