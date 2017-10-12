她百萬存摺歸零 助弱勢學生學好英文翻轉人生

摘星之光i-Voting票選，43位摘星青年參與，廖欣怡的英文助學計畫備受矚目！（記者廖耀東攝）

2017-10-12 17:17

〔記者廖耀東／台中報導〕曾在台中市光華高工擔任英語教學職務的廖欣怡，有感於弱勢國中生，英文學習能力不足，或是資源不夠。她，2015年，隻身一人，辭掉學校教學工作，毅然決然的投入「弱勢英文」公益教學活動，發願幫助更多的弱勢國中生，翻轉孩子的人生！

廖欣怡老師在2015年獲選了台中市勞工局摘星第一期計劃，正式進駐台中市潭子摘星山莊，擔任「摘星青年」的一員。獲得兩年的租金補助期間，今年成功了輔導109位國中生，從段考20分的成績，漸漸走出英語的困境之中。但她的翻轉教育，成就許多的國中生，卻無法「翻轉」自己的存摺；曾經擁有百萬的存摺，「翻」到現在歸零的存摺，連她的父母也不禁搖頭嘆息。她，是摘星青年，為了圓想學好英文弱勢孩童的夢，她不惜踏出舒適圈，服務更多的弱勢孩童。

勞工局今（12）日持續推動「摘星青年、築夢台中」計劃，鼓勵並協助更多年輕人實現創業夢想，除了招募「摘星青年」計畫，也同時進行「摘星之光i-Voting」票選活動。盼望有更多像英文老師廖欣怡的有志青年，投入摘星計畫，也能在這裡得到實質的收獲！

第一期「摘星之光i-Voting」票選，共有43位摘星青年參加，民眾只要以手機掃QR CODE，或進入「摘星之光i-Voting」網站即可進行投票。

勞工局長黃荷婷說，第一期摘星青年創業表現亮眼，可貴的是摘星青年創業精神和市府推動的社會創新、學習型城市、花博特約商店及高齡友善等重大政策，息息相關，即日起到10月31日開放投票，將票選出3名青年接受表揚。

黃荷婷說明，第一期摘星計畫108人，兩年為期，補貼每月三萬三，第三四年沒有補助，但仍有75人留下來，代表認同市政府的計畫，我們將持續提供創業健診等諮詢服務。第二期共招募33個單位，提供競爭型創業獎勵補助，分別可獲得5到10萬元不等補助，10月底前受理申請。詳情可到摘星官網查詢，或電洽專線04-22555948摘星創業平台。

廖欣怡老師，只因多了英文的專長，卻不是用專長，來旅遊世界各地、來賺大錢，而是透過市政府推動的「摘星計畫」，實質幫助109名弱勢生，幫助他們像她一樣有機會來「摘星」。