營造台灣國家綠道 青年分享西班牙朝聖之路

2017-10-12 12:41

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南海尾朝皇宮、社大台江分校近來除了結合市政府及NGO社群，推動台江山海圳綠道之外，也策劃一系列的台江公共治理的廟口文化沙龍講座，昨晚邀請高雄市社區大學促進會執行長張金玉以及19歲青年楊浚瑞，分享800多公里的「西班牙聖雅各朝聖之路」的行路經驗，吸引台江分校公民運動、台江民俗文化及台江文化促進會、崑山科大同學等師生齊聚朝皇宮，共同討論倡議走路運動，營造國家綠道的可能。

張金玉表示，西班牙聖雅各之路在1993年就有9萬多人走完，今年應該超過30萬了，為西班牙帶來很多觀光財，她用1個月的時間，從法國、西班牙邊界的庇里牛斯山開始走，也在路上遇見楊浚瑞；他們從高山經過曠野，一路往西到大西洋岸邊，超過800公里，路程從孤獨的一個人開始，最後卻是在一群人的歡呼與相互擁抱中進入終點，令人十分感動。

台江分校黃姓同學說，十分佩服張金玉完成壯行，他們堅定的意志力及努力實踐理想的精神，都值得大家學習；另一位黃先生則說，在台江廟口聽朝聖之路是個很特別的體驗，明年他也想要去走這一條路。

相較於聖雅各之路，台江鄉親也倡議從玉山走到台江、營造台灣山海圳國家綠道，張金玉表示，這條台灣文化之路未來也有可能形成風潮，成為全世界朋友都可以來走的綠道。