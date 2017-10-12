國道交通量逐年成長5％ 三重至竹北最多車

2017-10-12 09:39

〔記者陳宜加／台北報導〕高公局長趙興華表示，去年延車公里達33231百萬車公里，交通量創歷史紀錄。整體趨勢來看，A1死亡車禍長期微下降趨勢，A2受傷類事故與A3類財損事故則隨交通量成長而遞增。肇事原因則以駕駛人因素最高、約占9成。

國道肇事原因 駕駛人因素占9成

趙興華說，死亡事故而言，撞護欄比例高達六成，可能分心或疲勞，分析肇事時段以上下班尖峰時段最多，深夜清晨時段最容易發生死亡事故，大數據分析也呈現該時段超速比例更高，地點分布則以車流交織的三大都會區為主。

趙興華指出，國道以部頒規範為最低要求，進而依用路人行為，改善中央分隔帶護欄、交流道入口逆向或誤闖防治等；以蝶戀花事件為例，提升安全水準，增設前方速限降低標誌、360度強化玻璃路面反光標記、槽化線與反光貼片等再強化作為。他指出，要改變駕駛人行為，仍須由教育著手，因而擴大教育宣導至各貨運工、公會、協調公路總局舉辦教育訓練，或由運輸工、公會召開相關理監事會等。

每年交通量逐年成長，年成長約5％，目前設定壅塞門檻為40公里，分析同一時段壅塞次數超過3成，則為易壅塞路段，三重至竹北為熱點。高公局正辦理國一五股至楊梅段拓寬工程延伸至新竹、頭份先期評估作業等。

今年改善成果，則有五楊匯流處車速均能維持60公里、五股北出匝道往新莊方向尖峰時段車速由20提升為40公里、五股交流道南出匝道主線車速提升為60公里、國一機場系統交流道尖峰時段主線車速提升至60公里、國一高雄交流道九如一路出口車速大幅提升62％、假日更提升92％至70公里以上等。