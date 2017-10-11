94霸氣！跨年晚會提早搶人 秀水鄉頭獎送汽車

2017-10-11 19:10

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國慶連日才剛結束，不少人已經開始計畫要去那裡跨年，彰化縣秀水鄉長梁禎祥力邀全國鄉親來秀水跨年，他今天鄭重宣布，跨年晚會摸彩頭獎是「一部汽車」，市價超過50萬元！

「天啊！跨年晚會摸彩頭獎是汽車！」許多人聽到大獎竟然是汽車，都驚喜萬分，不停問「只有秀水鄉親才有摸彩券嗎？」外地人要如何拿到摸彩券，才能有機會拿到汽車大獎？

梁禎祥說，彰化縣跨年晚會史上第一次在秀水鄉登場，他認為，跨年晚會要有超人氣，就是歌手陣容要堅強，以及摸彩獎品要能吸引人心，所以，他找上秀水鄉傑出企業家梁徽彬，兩人同是彰化縣梁氏宗親會，獲得秀育公司梁董一口答應，立即捐贈一部國產轎車作為摸彩大獎，市價超過50萬元。

他說，秀水鄉每戶都會事先發放摸彩券，全鄉約有1萬多戶，將保留5000張在跨年晚會現場發放，索取條件為2張發票換1張摸彩券，由於有汽車大獎號召，許多鄉親都已經躍躍欲試，選擇在家鄉跨年，希望能夠在新的一年拿到汽車大獎。

梁禎祥說，跨年晚會將封閉48米寬的秀安路來搭舞台，秀安路兩端是彰鹿路、彰水路，往來交通便利，晚會由縣府補助500萬元，感謝鄉代會通過150萬元配合款，目前正在辦理晚會相關招標作業，頭獎汽車會在跨年倒數後摸彩，依規定得獎人必須在現場才能領取，在汽車大獎的號召力下，要把跨年晚會氣氛帶到最高點！