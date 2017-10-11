機器人賽首獎10萬還可去日本參訪 徐展元現場直播

電子系學生在現場協助測試場地。（記者廖淑玲攝）

2017-10-11 16:09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎科大主辦TDK盃全國大專校院創思設計與製作的機器人競賽，明天起在該校體育館一連4天激情展開，首獎獎金10萬元、決賽當天並將邀來知名熱血體育主播徐展元現場直播，預計上千名學生來搶錢，盛況可期，主辦單位今天歡迎參觀並為選手加油。

國內歷史最悠久、規模最大的TDK盃機器人競賽，虎尾科技大學因接連在世界機器人大賽奪冠，獲得今年主辦權，為鼓勵學生組隊參加，除了有自動組、遙控組，首度新增飛行組，競賽得獎隊伍更可獲得豐厚的加倍獎金。

競賽活動執行長鄭錦聰今天表示，各組冠軍獎金從去年5萬元跳升到10萬元，且補助各組冠軍赴日本觀摩機器人競賽及參訪，吸引23所大專校院、62支隊伍、上千名學生參賽，15日決賽當天，還邀請名主播徐展元及美女體育主播徐裴翊現場轉播，精彩可期。

為歡迎所有參賽團隊，虎科大今天由副校長林博正偕同鄭錦聰等人主持歡迎儀式，雲林知名的太日樂集鼓隊表演，還有機器人大跳電音舞，電子系研究生楊琮閔等人協助測試場地，為明天正式競賽暖身。

虎科大校長覺文郁說，此次競賽包含台科大、北科大、雲科大、高應大、明新科大、正修科大、南榮科大等校都組隊參加，地主隊也派出8支隊伍，並獲財團法人TDK文教基金會贊助，相關訊息可至21屆TDK盃網站公告查詢。