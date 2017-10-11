九份老街唯一金融機構 郵局今開幕能兌換外幣

九份郵局提供儲匯、兌幣服務，是九份老街內唯一一家金融機構。（記者林欣漢攝）

2017-10-11 14:32

〔記者林欣漢／新北報導〕中華郵政公司位於九份基山街126號的九份郵局，今天舉行開幕儀式，是九份老街內唯一一家金融機構，基隆郵局局長張良聰說，除了基本的儲匯業務，也提供美金、歐元、人民幣、港幣、日幣等5種外幣兌換服務。

九份老街唯一的金融機構原本是從日治時期開始營業的瑞芳地區農會信用部九份分部，但因不堪虧損，於今年4月底結束營運，民眾、商家辦理相關業務都只能到山下5公里遠的瑞芳市區，反映很不方便。

張良聰指出，民國39年郵局就在九份成立郵政代辦所，74年搬至基山街並更名為瑞芳九份郵局，但98年因為租賃問題搬離九份，到山下的瑞芳郵局合署作業，100年好不容易找到汽車路的據點，但距離老街仍有一段距離。

經地方民代向新北市政府反映民眾需求，希望市府重視民意，經濟發展局市場處協助郵局遷入原公有市場的基山街126號現址，今天正式舉行開幕儀式，有在地九份國小學童鼓隊及陶笛表演，場面相當熱鬧。

張良聰說，基山街的九份郵局雖然是小局，但提供全方位的儲匯、兌幣服務，在2公里外還有金瓜石郵局，不以營利為考量，與地方共存共榮，提供鄉親更優質的服務。