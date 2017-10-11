讚嘆師父！ 出家師父開小黃自給自足

南投李姓民眾國慶日在台北坐到的小黃，運將是穿袈裟的出家師父，從登記證發現他姓蘇，照片也是穿袈裟拍的。（李姓民眾提供）

2017-10-11 10:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕穿袈裟的出家師父開小黃，住南投的李姓民眾坐到這位蘇姓和尚的計程車，大為驚訝，跟他簡單交談後，才知在某佛寺出家的他，因寺方免費服務信眾，上完早課就下山開小黃自給自足，這一開已28年。

住在南投的李姓民眾日子，昨天到台北參加國慶大會，結束後在舊市府附近招手叫小黃，上車後發現司機理光頭、穿袈裟，再看到座椅上掛著的計程車駕駛執業登記證，貼的照片也是穿袈裟，才確定真的是出家師父。

李姓民眾表示，出家師父姓蘇，雖有透露法號和出家的佛寺名字，但是下車就忘了，只知在新北市某山上，它是佛寺其中一名出家人，因為寺方堅持免費服務，因此28年前他就開始開小黃，每天做完早課就下山開車，開得很習慣也很歡喜。

李姓民眾也說，這位師父很斯文，說話溫文有禮，車上沒有導航系統，原擔心自己要去位在新北市中和區的朋友家不好找，他會找不到，想不到他對那一區的道路非常熟悉，簡直就像腦子裡裝有導航系統。

「出家師父沒有接受供養，28年來開小黃自給自足，真讓人敬佩！」，李姓民眾說，差點想對那位出家師父說：「讚嘆師父！」。