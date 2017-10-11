他去海邊玩被小動物咬到 網友大驚：你還活著嗎？

網友自稱遭身懷劇毒的藍環章魚咬傷。（擷取自ptt）

2017-10-11 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕網友在PTT發文，表示自己雙十節當天去基隆東北角海邊玩，傍晚在潮間帶抓到了1隻小章魚，並放在手上拍照，不料竟被章魚咬到，他上網查了以後才知道是身懷劇毒的藍環章魚，嚇得他把照片PO網詢問，引發鄉民熱論。

手部遭咬的網友表示，被咬後手上冒出一圈紅紅腫腫的印子，「跟被蚊子叮的腫包很像」，原本不以為意，但回家後爸爸看了照片告訴他這章魚很毒，他一查之下才知道是世界第2毒的藍環章魚。網友隨後將經過及照片PO上PTT，要請鄉民們鑑定是否真的是藍環章魚。

對此，網友們紛紛留言說「這東西真的很毒，澳洲不少人被咬死」、「趕快去醫院吧，別開玩笑了」、「就是藍環章魚沒錯啊，你只是被吸盤吸到而已，被咬到早就沒救了」。此外，由於該名網友首度發文是在凌晨4時許，在與鄉民們討論後不久便下線不再回應，讓不少擔心其安危的鄉民們紛紛留言說「你還活著嗎？」、「R.I.P.」、「還活著要報平安啊」。

藍環章魚雖只有高爾夫球般大小，但卻是全世界毒性最強的有毒動物之一，一旦被激怒體色將轉黃，並顯示出藍色的圈狀花紋，並以帶劇毒的喙部反擊。其分泌的毒素含有惡名昭彰的河豚毒，目前沒有解毒劑，致死率極高。