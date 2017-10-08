連6漲後首降！ 中油宣布明汽、柴油調降0.3元

2017-10-08 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕本週原油價位因中東地緣政治干擾原油供應疑慮消散，致使國際原油價格下跌，因此中油宣布明（9日）晨零時起調降各式汽、柴油價格，每公升降0.3元。

中油指出，本週因中東地緣政治干擾原油供應疑慮消散，致使國際原油價格下跌，因此油價依公式計算汽、柴油每公升皆調降0.3元。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升24.9元、95無鉛汽油每公升26.4元、98無鉛汽油每公升28.4元、超級柴油每公升22.7元，實際零售價格應以各營業點公告為準。