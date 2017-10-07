南來水氣影響 明東部、恆春防豪雨 好天氣在中部

受到東北風和熱帶性低氣壓外圍雲系影響，明天（8日）東半部及恆春半島雨勢將更明顯，新竹以南地區則是多雲到晴、較為炎熱的天氣。（資料照，記者黃志源攝）

2017-10-07 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕受到東北風和熱帶性低氣壓外圍雲系影響，明天（8日）東半部及恆春半島雨勢將更明顯，新竹以南地區則是多雲到晴、較為炎熱的天氣。

中央氣象局指出，明天水氣將順著東風吹入台灣，迎風面的東半部、基隆北海岸和恆春半島不排除有大雨或豪雨發生的可能，北部及南部地區也將有短暫陣雨發生，中部地區則因位處背風面，維持多雲到晴的穩定天氣。

氣溫方面，明天各地早晚低溫約在25至27度的舒適溫度，桃園以北地區高溫約30至32度，新竹以南高溫則來到35、36度，中午前後仍有夏天的感覺，在外活動還是要多喝水、做好防曬。

進入連假第二天，是熱帶性低氣壓最接近台灣的時候，除了雨勢外，各地沿海地區風浪也較大，海邊活動或海上作業務必留意安全。下週一（9日）開始降雨會逐漸趨緩，除了東半部及恆春半島仍有雨勢，其餘各地多為晴時多雲的天氣。

空氣品質方面，明天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通，指標汙染物為臭氧及細懸浮微粒。

進入連假第二天，是熱帶性低氣壓最接近台灣的時候，除了雨勢外，各地沿海地區風浪也較大，海邊活動或海上作業務必留意安全。（中央氣象局）

明天各地早晚低溫約在25至27度的舒適溫度，桃園以北地區高溫約30至32度，新竹以南高溫則來到35、36度，中午前後仍有夏天的感覺。（中央氣象局）