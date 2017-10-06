手作披薩拚觀光 佳冬農會「透紅窯坊」開烤

佳冬農會透紅窯坊「開烤」，歡迎民眾體驗白窯手作披薩。（記者陳彥廷攝）

2017-10-06 22:38

〔記者陳彥廷／屏東報導〕佳冬鄉農會的「透紅窯坊」今天試窯開烤，披薩不管甜、鹹口味，食材都來自在地，為了推廣米食，特地採用米穀粉為主的餅皮，出爐後米香驚豔全場。佳冬鄉農會總幹事林淑玲說，佳冬農會就在省道旁，建議縣府引進Pbike，透過農會作為基地，串起佳冬的人文、產業觀光線。

佳冬以蓮霧、西瓜、客家粄條及養殖漁業聞名，農會於省道台17線旁，內有廣大基地和倉庫，總幹事林淑玲力圖翻轉改造只有農產品的一級產業，轉型投入加工及人為服務的六級產業，也翻轉鄉下農會的新面貌。

佳冬農會在閒置的空地打造「透紅窯坊」，窯身為白窯，炭煙直接抽走，整個工程耗費超過50萬元，為的就是翻轉地方產業。今天「試窯」，餅皮用的材料是米殼粉，塗上紅醬後，再放上在地石斑、白蝦和配料，送入窯內，出爐後的披薩米香瀰漫；甜披薩則是在地自產的香蕉和內埔可可聚落生產的巧克力，不管甜鹹，口感更酥脆，在場所有人無不食指大動。

佳冬鄉農會計畫改造倉庫成為台17線上的新亮點，未來透紅窯坊將成為遊程，歡迎民眾前來體驗手作披薩，這陣子會則會邀請佳冬7所國中小學童免費體驗「自己的披薩自己作」！