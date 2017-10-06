公園綠地無障礙考評 中市3處拿特優

2017-10-06 16:25

〔記者黃鐘山／台中報導〕內政部營建署考核全台公園綠地無障礙環境，台中市有3處公園接受考評。市府建設局今天說，這3處公園在無障礙環境的維護、設置及規劃表現突出，拿下全國特優，未來還將進一步打造老少咸宜的遊樂場，實現真正的無障礙環境。

市府指出，營建署去年9月16日至今年6月28日，分別前往各縣市進行實地考評。台中市「太平區坪林公園」、「西屯區文修公園」及「三義公園」接受考評，評分重點在公園出入口雙向淨寬不得小於150公分，且單向淨寬不得小於90公分，以便身障者進出。

另坡道的坡度應小於1/12，以防輪椅族傾倒或失速危險，通路應連接並於主要出入口設置資訊告示牌等，中市都獲得優異分數。

公園日常環境維護作為部分，以及出入口通行障礙清查、排除與無障礙環境改善執行情形方面，營建署也給予肯定。在「待改善」、「尚可」、「優等」及「特優」4等級中，台中市拿下「105年及106年都市公園綠地無障礙環境督導計劃」的最高級「特優」。

建設局長黃玉霖表示，105、106年度公園綠地無障礙環境獲得內政部的肯定，是對台中市持續維護、改善公園綠地無障礙環境作為的肯定，未來將進一步配合共融式兒童遊戲區的規劃，打造大人、小孩、老人及行動不便者都可共享的遊樂場，實現真正的無障礙環境。