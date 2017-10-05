墾丁觀光人潮10月升溫 民宿、飯店都滿了

墾丁大街出現久違人潮。（記者陳彥廷攝）

2017-10-05 23:55

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中國10月1日長假，墾丁的觀光出現久違榮景，但究竟是曇花一現還是真的回溫，仍耐人尋味，不過眼下墾丁地區不管民宿還是飯店通通滿滿滿，飯店業者說，訂房率還比前年及去年同時期上漲1至2成，令人頗為意外。

上半年和暑假旅遊呈現大幅下滑的墾丁，到了10月，疑似受惠中國黃金週，有回溫跡象，上個月開始，墾丁的旅宿業就開始陸續接到國內外遊客的訂單，目前整個墾丁地區可說是從1日滿到8日，冷清許久如貓鼻頭、鵝鑾鼻或墾丁大街，出現久違人潮。

墾丁的飯店業者如夏都、凱撒及福華等，從10月1日就接近滿房，甚至還有從9月29日就開始滿房的業者，由於是在9月之前，明顯為國內旅遊所挹注，或可視為墾丁旅遊好轉的跡徵。

飯店業者起初認為因中國單方面緊縮觀光出口，原本並不看好今年的黃金週，不過疑似中國不敵龐大的國內旅遊壓力，出國者眾，是「被訂房成績好到嚇一跳！」，今年中國客前往墾丁的數量反而增加，甚至比前年及去年還上漲約2成，超乎原本想像。

至於國旅部分，今年因閏六月中秋延後，從9月底開始到中秋再到國慶連假，不少民眾出門遊玩，恆春半島除車城福安宮要辦遶境，還有國慶賞灰面鵟鷹潮，加上原本就有一定基數的遊客，不論國外客增加，或本國客回籠，都讓墾丁大街重現往日人潮，連今天週四平日，都能出現摩肩擦踵的榮景。

1名大光地區的民宿業者說，民宿部分在中國黃金週已有數年未逢盛況，且一滿就是從10月2日到9日，前所未見，而民宿訂房仍以台灣人及親子出遊佔多。不過9日以後盛況稍減，不少業者9日當天就無法滿房，原因就是人潮轉往台東觀賞國慶煙火之故。