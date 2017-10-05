世大運成功訣竅 柯文哲：放手讓孩子們去做！

2017台北設計城市展今年邁入第5年，柯文哲今出席開展記者會。（記者周彥妤攝）

2017-10-05 18:52

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲今談到「城市設計」說，有允許、鼓勵失敗的環境，大家才會勇於設計，這要從長官帶頭做起；柯說，世大運會成功，他就是「什麼都沒做」，態度就是「孩子，隨便你們去幹！」另外，他說，台北燈節的「福祿猴」，被盯得滿頭包，但因為放手讓公務員創新，最後也成功。

2017台北設計城市展今年邁入第5年，柯文哲今出席開展記者會，除了與現場來賓一同體驗共力遊具外，另跟隨「跟罐頭公園說再見」、「屬於每個人的雜學校」、「美術課裡沒說的大小事」及「藝術即生活」展區導覽。

柯文哲致詞說，好的城市設計是以人為本，也要有允許、鼓勵失敗的環境，大家才會勇敢設計，這要從長官帶頭做起，否則每次端出作品就是招來嘲笑，那乾脆兩手一攤，什麼都不做。

柯文哲解釋，這道理就像政治需要做實驗一樣，前提在允許失敗，但因缺乏這股風氣，導致很多公務員慣於推辭，「這個不做那個不做」。話鋒一轉，柯說，近2年公務員不同以往，有公務員問他，能否到西門町辦燈節，可以展現創新，他回應，「孩子，我當市長2年，第一次聽到有公務員說要創新，你要幹什麼都可以，隨便你！」台北燈節的「福祿猴」，過程被盯得滿頭包，都快變成「釋迦牟尼」，最後還是圓滿落幕。

柯還說，世大運成功的道理也是一樣，有策劃開幕的導演告訴他，正是因為從頭到尾柯都未干涉；他就是「什麼都沒做」，態度就是「孩子，隨便你們去幹！」

2017台北設計城市展以「平等哲學」為題，規劃「社區」、「永續」、「教育」、「景觀」、「公園」及「數據」6大展區，共有27件國內外設計案例，介紹市民、設計師與政府三方協商的具體成果，讓設計回歸以人為本的平等初衷，展期自10月6日至10月29日，開放時間為每日上午10點至下午6點，於松山文創園區5號倉庫展出。