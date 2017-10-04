政治「廟妙妙」！彰化縣定覺寺有内閣封神榜

彰化二水定覺寺內讓眾神分別擔任中國華民政府機關首長，堪稱趣聞。（記者顏宏駿攝）

2017-10-04 21:53

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣真是「眾神的國度」！彰化縣二水鄉有間「定覺寺」，裡面供奉國人經常祭拜的神明，廟方以中華民國政府體制為各路神明加官晉爵。只是廟方强調，他們不沾染俗世政治，宗教淨化人心才是他們終極目的。

巧合的是「定覺寺」前方有間「碧雲禪寺」，碧雲禪寺發生廟產風波，建物落入建商魏明仁之手，魏趕走比丘尼，成立「中國共產黨在台基地」，每天播放中國國歌並遍插五星旗，縣府官員對他沒輒，引起地方民眾反感，有人開玩笑說，既然政府無力趕走「共匪」，應該叫定覺寺裡的「中華民國眾官員」前去驅走「妖道」。

彰化縣二水鄉定覺寺建廟至今23年，供奉的每尊神明都被賦予督管「國政」之責；廟方說，五院之神各司其職，行政院長是玄天上帝、立法院長為城隍爺、司法院長是包公、考試院長是濟公禪師、監察院長則是堯舜禹三聖合一的三官大帝。

行政院內有八部，關聖帝君掌國防部，地藏王菩薩掌法務部，有招財相的彌勒佛掌財政部，釋迦牟尼佛是教育部長，九天玄女掌內政部，五府千歲掌交通部，最令人詫異的是蔣宋美齡也在內閣名單，她負責經濟部，信徒稱她為「中華聖母」。

廟後方有一八卦旗塔，塔座的8個方位各標示經濟部、交通部、教育部、內政部、外交部、國防部、財政部、法務部每一方位擺置一尊神像，廟方說，神明降旨就會辦法會、升國旗。

廟方表示，諸神被賦予的官位係由天神指定，並非廟方人員胡亂封賞，他們建廟逾23年，以祈求國運昌隆、全民無災為最高宗旨，他們不屬於佛、道、儒任何一宗派，相信唯有台灣政局安定，才能實現人生淨土的目的，信徒遍佈各地，開廟至今已有前省長宋楚瑜和前交通部長林陵三來過」。

彰化二水定覺寺內讓眾神分別擔任中國華民政府機關首長，堪稱趣聞。（記者顏宏駿攝）

八部旗塔。（記者顏宏駿攝）