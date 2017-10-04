台中花博「魚躍花海」設計 凸顯豐富自然生態

大里綠廊景觀「魚躍花海」設計示意圖。（建設局提供）

2017-10-04 11:48

〔記者張菁雅／台中報導〕台中世界花卉博覽會將於明年11月登場，台中市政府規劃8個具在地特色的綠廊景觀及小花海，建設局今天公布大里區的「魚躍．愉悅花海」設計，該處基地下方為旱溪，因此以「魚與水源」為主題，凸顯孕育豐富生態環境的自然空間，工程預計明年初開工。

建設局指出，「魚躍．愉悅花海」佔地約1公頃，基地下方為旱溪，旱溪有豐沛水源及豐富的自然生態，景觀設計整體以「水」為主軸，代表孕育萬物之源，「魚」則表現旱溪水質及生態淨化成功，結合兩元素作為視覺主景，利用水紋、漣漪等型態來象徵水的意象，編排花海顏色及形狀。

其中有座特殊的造景佈置「魚釣人」，將魚擬人化，並顛倒人與魚的食物鏈表現，希望讓參與小花海的民眾更加重視環境保育的理念。另外，「魚躍．愉悅花海」鄰近興大康橋，建設局希望藉由繽紛花海與康橋美景相互呼應，讓民眾步行穿梭其間時，享受被花海簇擁的氛圍。

建設局表示，台中花博於2018年11月3日至2019年4月24日舉辦，而分區小花海預計2018年初開工，施工期約6個月，完工後不僅為花博提前暖身，也讓市民在居家附近就能親近花海。