製扇師 堅持手作的「扇」情人生

2017-10-04 07:30

〔記者武純淳／彰化報導〕過去熱鬧的鹿港小鎮，手工扇子是人手一把的消暑必需品，但風扇與冷氣的普及讓製扇業逐漸蕭條，不過，鹿港小鎮依然有堅守崗位的製扇師傅，持續製作手工扇，結合書畫之美呈現懷古風貌。

由於鹿港自古以來為熱鬧的商港，隨著與其他各國的互通有無，其中不少泉州師傅來到鹿港傳授製扇功夫，鹿港當地具有70多年歷史的東華扇廠第2代傳人施政均回想，父親施南棠跟著泉州師傅習藝，當時台灣取得竹子較容易，所以從原先較重且不易彎曲的木頭改用竹片，竹製扇骨耐用且便宜，以青竹製扇為最多，將原料砍削、打磨成扇骨，再經火烤、整壓、打光、鑽眼等步驟，白紙做扇面，扇面則先送請師傅題詩、作畫，最常見的多為山水或美女圖，然後糊上扇骨，才能完成一把手工摺扇。

60年代全盛時期，鹿港有多達數十家製扇廠，施政均回想小時候在戶外逛夜市都要拿著扇子搧風消暑才行，因扇子需求量大，功夫扇、團扇、摺扇等種類及圖案多元，山水風景、花草魚鳥、書法詩詞應有盡有，當時人人手拿一扇，在夏夜時漫步老街，是鹿港常見的景況。

施政均表示，做扇子很辛苦，材料竹子要先曬過，所以每天都要看天吃飯，一下雨就得考驗「腳上功夫」，趕緊爬高梯搶救竹子以免受潮，竹子一旦受潮，韌性也會被影響；而砍削竹骨過程中，因為必須將竹子削成相同長度及寬度的竹片，雙手被割傷是常有的事。

跟著老父親製作手工扇的他感嘆，手工扇需求量大減，施政均面臨轉型問題，由於店內只有他一位師傅，所以他盡量以單純的客製扇為主。施政均說，只要能動、能畫，就要讓這項獨特技藝持續下去。