這組大學生超強！ 50根冰棒搭木橋可乘載96公斤

中原大學土木工程系學生們歷經多次練習操作，在抗震盃比賽現場時才有好表現。（中原大學提供）

2017-10-02 21:38

〔記者李容萍／桃園報導〕中原大學土木工程學系學生黃頌云、林煒正、簡宏任、何思妤，組隊參加由國家實驗研究院與英國文化協會（The British Council）聯合主辦「2017抗震盃－地震工程模型製作國際競賽」，與近50隊大專隊伍較勁，憑著過去不斷做中學及培養解決問題的能力，擊敗國內外多支勁旅奪下冠軍。

以50根冰棒棍搭建出的木橋可乘載高達96公斤重量？這是中原大學土木工程學系大2必修課程應用力學的木橋設計競賽成果，學生利用課堂所學理論加上動手操作，展現創意實作及土木工程核心能力。

負責手繪及電腦繪圖的黃頌云表示，大2時修應用力學時和同學參加系上木橋設計競賽，剛開始只能乘載6公斤，「就像國父革命，修改11次才成」，終讓「50根冰棒棍搭建可乘載96公斤的木橋」，過去的經驗讓團隊在抗震盃上發揮土木工程創意、實作核心能力，贏得第1名絕非僥倖。

921大地震發生至今已18年來，雖然地震工程技術不斷創新，但以現今的科技水準，仍無法有效預測地震，因此平時防震準備以及地震防災教育更顯重要；抗震盃自2001年起每年舉辦，歷經16屆競賽累計國內外參賽學生總數超過6500人。

土木工程學系副教授黃仲偉表示，選手累積經驗加以修正還要了解比賽特點，例如學校實驗室熱融槍較大，加熱速度較快、黏結效果較佳，比賽現場所使用的熱融槍小加熱慢、黏結效果較差，就連美工刀的尺寸都會影響選手的手感，很容易造成誤判；他還說「當然有許多魔鬼細節是競賽奪冠的『業務機密』」但歡迎有興趣民眾到中原土木工程學系挖寶一探究竟！