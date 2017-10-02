國片《編號174錯命逆行》開拍 全台最大摩天輪入鏡

國片「編號174錯命逆行」男主角邱孟昊，曾參加麗寶樂園馬拉灣海王子選拔賽,，昨重回該地拍片。（左）麗寶樂園園長王永豪（右）電影明星邱孟昊）（麗樂園提供）

2017-10-02 18:27

〔記者歐素美／台中報導〕由導演李世偉（克拉克） 執導的國片「編號174錯命逆行」，在台中麗寶樂園舉行開鏡儀式！除人氣男神邱孟昊、新生代演員梁煒鈿，總鋪師歌王陳隨意、謝宜君也加入電影客串演出，導演特別感謝園區大力協助拍攝，用行動支持國片，將天空之夢摩天輪、旋轉木馬等多項設施列為場景，該片預計2018上半年上映。

李世偉表示，台灣電影一年商機高達80億元，但國片銷售確僅佔1/10，不論在演員人選、場地拍攝、道具佈置等皆需大量的資金挹注，很感謝麗寶樂園願意參與，提供場地讓劇組拍攝使用，這次將有許多溫馨、歡樂的場景於園區取景，也會將台灣的新地標天空之夢摩天輪，日間夢幻、夜間繽紛的燈光美景完整呈現。

「編號174錯命逆行」為奇幻劇情片，飾演男主角的邱孟昊，5年前曾參加麗寶樂園馬拉灣的海王子選拔賽，舊地重遊已躍身一變成為電影男主角。

麗寶樂園園長王永豪表示，麗寶樂園渡假區不僅有台灣的新地標天空之夢摩天輪，還有水陸雙樂園、亞洲最佳卡丁賽道、五星級渡假飯店、outlet mall，為全台最大的渡假園區。

今年是麗寶樂園渡假區的國際接軌年，相繼有印度、日韓、印尼、巴林王國、德國、紐西蘭等海外媒體或團體慕名而來，園方也將善用渡假區的優勢，將場地運用極大化，如電影偶像劇置入拍攝、海外婚禮開發等，為台灣的觀光遊樂產業開闢新藍海。