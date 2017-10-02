飄洋過海來台灣 他找到20餘年未見過面的「媽媽」

中秋團園前夕，來自衣索比亞的丹尼爾，飄洋來台終找到20餘年素未謀面的「台灣媽媽」邱月美。（記者蘇孟娟攝）

2017-10-02 13:38

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中秋團圓佳節前夕，來自衣索比亞的丹尼爾飄過海來台，終於找到20餘年素未謀面的「媽媽」。母子初次相逢激動相擁而泣，他親自向認養他11年、資助他得以上大學甚至為人師表的「台灣媽媽」家扶國外認養人邱月美說，「沒有您的資助，現在我不會在這裡，謝謝您」。

生長在非洲衣索比亞貧民區的丹尼爾，自幼失怙，一家生活靠母親做清潔工扶養3姊弟，家境窮困加上衣索比亞長年乾旱饑荒，一家人三餐常無以為繼，更遑論要上學求知。

在他小學五年級時，來自台灣的家扶國外認養人邱月美改變了他的一生。

邱月美除每個月的認養費用外，更是每年的耶誕節及復活節會另外寄給丹尼爾禮金，除助丹尼爾一家三餐溫飽外，更得以有資源接受教育，丹尼爾的母親在他16歲時過世，丹尼爾靠著邱月美的資助成長，珍惜資源且自重自愛的丹尼爾一路讀到大學，現在的他更成為高中數學老師，在沙烏地阿拉伯的學校服務。

已35歲的丹尼爾回想到「台灣媽媽」的一路扶持，在他心中台灣像是一個能改變他人生的「夢想國度，更是他的「台灣媽媽」住的地方，在有能力自力更生多年後，他萌生想到台灣，希望找到「台灣媽媽」，要親自向她致謝的想法。

台灣家扶基金會接獲丹尼爾的請求後，因丹尼爾在大學自立後，認養即中斷，事隔10餘年，家扶發動尋人任務，終於找到丹尼爾的認養人邱月美，幾經連繫促成丹尼爾跨海尋母的佳話。

丹尼爾帶著陪伴他近20年的英文字典來台，他說，這本字典是他在高中時利用「台灣媽媽」的資助購買，陪伴他就學，他幾乎到那都帶著字典，除學習用外，看到字典就像看到「台灣媽媽」的愛。

今天上午，丹尼爾在家扶基金會安排下，終於跟「台灣媽媽」相認，基金會還安排一個橋段，讓3名認養人戴上面具，丹尼爾詢問已往跟「台灣媽媽」書信往來提及的志願夢想、「台灣媽媽」的資助名義及偶會代母寫信問候的女兒英文名等3個問題，從認養人的回應中，認出了邱月美。

當邱月美拿下面具時，早已淚流滿面，激動擁抱了這個既陌生又熟悉的兒子，丹尼爾也激動地久久不語，丹尼爾帶來衣索比亞保暖用的「gabi」替邱月美披上，他說，以往是「台灣媽媽」照顧他，讓他得以吃飽穿暖，他盼以此象徵他的回饋與感恩。

他說，「台灣媽媽」像是上帝派來的天使，沒有「台灣媽媽」的資助，現在他不會站在這裡。

家住桃園的邱月美去年是家扶20年認養人，她說，丹尼爾是她認養的第一個家扶兒，得知丹尼爾竟要找她，十分激動，事實上，邱月美曾有一度因家中變故，經濟壓力沈重，她很慶幸自己沒有中斷認養行為，看到丹尼爾因她的資助能夠受教育甚至改變自己的人生，真覺得自己做對了，她更感謝丹尼爾讓自己成為很好的人。

家扶基金會董事長趙犁民說，家扶推動國外認養30年，已有6萬8000餘名國外兒童獲認養，丹尼爾是首位表達要尋找台灣認養人的國外自立青年，很高興能在中秋團圓佳節前，促成這對母子團圓。