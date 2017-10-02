羅丹百週年 奇美打造「沉思者」拍照、打卡新景

奇美博物館設置了「沉思者」的大型3D地景畫圖，成為民眾拍照、打卡的新景點。（奇美博物館提供）

2017-10-02 12:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「現代雕塑之父」羅丹逝世百年，全球掀起羅丹熱；台南都會公園奇美博物館也以「羅丹廳」為主軸推出系列的活動，尤其特地設置「與沉思者的現代對話」3D地景繪圖，已成為遊客拍照、打卡的新景點。

館方表示，今年是羅丹逝世100週年，這位現代雕塑之父繼承了文藝復興的藝術表現，並開啟20世紀雕塑的前衛創意，被公認是米開朗基羅之後最具討論性的雕塑家。

館方指出，在常設展廳中，「羅丹廳」，以「羅丹與他的藝術圈」為主題，展出羅丹與他的老師、同儕，以及學生的作品，藉此形塑出羅丹時代的藝術環境，一直深受好評。

為紀念羅丹逝世百年，館方特別舉辦「羅丹100」系列活動，希望透過不同面向的規劃，讓民眾從各種角度認識羅丹。

系列活動中包含「現代雕塑之父－羅丹主題導覽」，館方耗時半年進行內容規劃與導覽培訓，透過專業導覽員的解說，引領民眾了解羅丹如何繼承文藝復興的藝術表現，並且開創二十世紀雕塑的前衛創意之路。

館方也在繆思廣場設置大型3D地景繪圖，充滿視覺效果，吸引遊客的目光，民眾不必走入羅丹廳，在戶外就能看見羅丹最廣為人知的作品「沉思者」。

為了讓民眾親身感受現代雕塑的能量，館方首度在展廳內規劃別開生面的瑜伽課程「羅丹瑜伽」，邀請民眾在陽光灑落的雕塑大道伸展肢體，與雕塑作品一起體現力與美。