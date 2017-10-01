五峰鄉申設生態河濱公園 人人討厭的廢水是關鍵？

新竹縣議員趙一先說，圖右的上坪溪溪水就是寶山水庫的水源頭，五峰鄉的住戶人數或許不如竹東，但上游的溪水潔淨與否卻直接衝擊整個大新竹的用水安全。（記者黃美珠攝）

2017-10-01 17:04

［記者黃美珠／五峰報導］新竹縣議員趙一先想在花園村河頭部落爭設生態河濱公園，給鄉親休憩運動，讓部落愛打棒壘球的孩子不用遠求。但縣府環保局表示，中央要求生態河濱公園要確實發揮濾淨生活污水的效能，河頭部落居民太少，恐不符補助資格。

縣府環保局副局長羅仕臣直言，竹東生態河濱公園之所以能獲得中央補助，就是因為該公園生態池收集了來自竹東中興大排的生活廢污水，因為量體很大，也就充分發揮濾淨河川的效果，成為都市之肺。

反觀五峰鄉本來就人口較少，鄉親散居各山頭，生活污水要收集後，爭取中央補助新建生態河濱公園一起處理，在成本和公益、必要性上相對較有難度。他說，五峰鄉親如果真的要爭取公園，另1個管道可以考慮設置空氣品質淨化區，只是計畫用地須是地表裸露地或垃圾髒亂點，從抑制揚塵和整頓髒亂點的方向翻轉原來的土地使用狀況。

趙一先說，位於花園村1、2鄰的河頭部落，一旁就是上坪溪，這裡長住居民少說也有卅戶。溪畔至少10甲的原住民保留地，如果可以發展成為類似竹東的生態河濱公園，五峰鄉親不僅可以有好的休閒運動場所，喜歡、也擅長打棒壘球的原鄉孩子，也就再也不用非得下山才有地方練習。

此外，122號縣道從竹東下公館到上清泉，這裡剛好是近一半的路程，旅客可以在這裡下車、放鬆筋骨後再安全上路。

趙一先說，這個計畫點的上游有很多違規露營區，這些露營區產出的生活廢水一樣也會污染上坪溪，不能單看河頭部落居民多寡，評估是否符合申請補助的效益。另，上坪溪從五峰流向竹東，進入竹東圳後被引入寶山水庫，是整個大新竹地區用水的水源頭，上坪溪更應該好好保護，而這就足以說明這個生態河濱公園存在的必要性和公益性。

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