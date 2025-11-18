波蘭鐵軌破壞指認2嫌 官方定調「俄國情報單位」是黑手

波蘭米卡鎮附近鐵路近日遭人破壞。（法新社）

波蘭政府調查運送援助烏克蘭物資重要鐵路線遭人安裝爆炸裝置破壞案，18日表示，證據顯示，此案顯然是由俄羅斯情報單位下令進行的，並且已經指認出兩名嫌犯，但是這兩嫌都已逃往白俄羅斯。

《美聯社》引述波蘭國內安全局（Internal Security Agency）發言人多布林斯基（Jacek Dobrzynski）18日說法，「一切跡象都顯示」，這起鐵路事件「是由俄羅斯情報單位發起的」。《路透》報導，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）同日向國會議員表示，已經指認出兩名嫌疑人，這兩人為與俄國情報機關合作的烏克蘭人，已經逃往白俄羅斯。

請繼續往下閱讀...

這條從波蘭首都華沙到東南部城市盧布林（Lublin）的鐵路線，16日發現在波蘭中部小鎮米卡（Mika）附近、距離華沙約100公里處路段鐵軌，遭安裝爆炸裝置破壞。同路線另一段更往南路段近日也疑似遭人破壞。波蘭政府18日為此召開國家安全委員會會議，多布林斯基在會後發表上述說法。波蘭政府已經派出軍方人員巡邏，檢查該國東部各鐵路線和關鍵基礎設施安全。

根據《法新社》17日報導，波蘭國家檢察署辦公室稍早聲明表示，已經針對這起「恐怖主義性質的破壞行動」展開調查，懷疑這起行動是「為某一國外情報機構行事」。內政部長凱爾文斯基（Marcin Kierwinski）稍早指出，爆炸是透過電纜引爆，現場已找到纜線殘骸。另兩起疑似破壞事件，其中一起在同省的普瓦維市（Pulawy）附近，數十公尺鐵軌遭破壞，一列火車因此緊急停車；另一起相距數百公尺，鐵軌被人放置障礙物。所幸這兩起事件也未造成任何事故。

總理圖斯克17日表示，這起「前所未見的破壞行動」，背後與外國情治單位有關，破壞行動是直接針對「波蘭國家和其人民的安全」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法