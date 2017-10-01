富邦金澎湖鐵人三項賽 43國851名選手同場競技

澎湖國際鐵人三項賽，第一個項目是游泳，選手們奮泳爭先。（記者劉禹慶攝）

2017-10-01 12:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連續第2年在澎湖舉辦的「富邦金控 IRONMAN Taiwan 澎湖國際鐵人三項賽」，今日拂曉清在馬公嵵裡沙灘，展開226公里長距離組賽事，計有來自全球43個國家851名鐵人菁英同台競技，縣長陳光復到場為選手鳴笛開跑。

陳光復致詞時歡迎來自香港、日本、中國、美國、英國、澳洲等43個國家鐵人三項好手聚集世界最美麗海灣參加澎湖國際鐵人三項比賽。總統蔡英文、行政院長賴清德也發賀電歡迎各國鐵人；今日賽事現場包括教育處長葉子超、警察局長劉祥浤、臺灣鐵人三項公司董事長林澤浩等，也都到場為選手加油打氣。

清晨5時55分比賽正式開市，由縣長陳光復和貴賓們共同鳴槍，由32位國際職業選手率先魚貫下水進行3.8公里游泳、180公里自行車及42.2公里路跑，由於選手必須在17小時內完成226公里賽程，才能符合「鐵人」資格，因此每站都設有關門時間，避免時間過長及考量安全問題。

今年共有來自43國851名職業與業餘選手報名參加（包含567名外國選手），最年長的男女子選手皆來自日本，分別為77歲TOYOMI TAKI及65歲槙本美惠子，最年輕選手是22歲日本選手藤原怜也，最年輕女子選手是22歲來自美國的阮文懿；共同角逐25名2018年IRONMAN世界錦標賽參賽資格及2名世錦賽台灣外卡保障名額。