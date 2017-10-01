36.8度！台北創121年來10月最熱紀錄

繼上月27日，台北觀測到38.6度破了設站121年以來的9月新高溫後，10月的第一天也創下設站以來的10月最高溫36.8度。（記者簡榮豐攝）

2017-10-01 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕繼上月27日，台北觀測到38.6度破了設站121年以來的9月新高溫後，10月的第一天也創下設站以來的10月最高溫36.8度，除了台北測站，包含板橋、嘉義、金門、澎湖等地也都創下10月份溫度新高。

根據氣象局的觀測資料顯示，台北今午12點23分觀測到36.8度高溫，創下台北設站121年以來，10月高溫的歷史新紀錄，原先紀錄為1938年10月7日的36.1度，由於高溫依舊，今天溫度恐繼續創新高；板橋也在上午11點33分觀測到36.3度，同樣也破站史45年以來的紀錄，去年10月2日所創下的35.7度不到一年就被打破。

另外嘉義36.1度、金門35.3度、澎湖34.3也都創下站史10月高溫紀錄，嘉義原紀錄為2007年的34.5度，金門原紀錄為去年的34.2，澎湖原紀錄為1975年的33.6度。

氣象局指出，全台25個測站的9月均溫皆為高溫類別，其中有15站為設站以來9月份最暖的一年，其中台北、彭佳嶼、宜蘭、蘇澳、玉山、嘉義、澎湖、東吉島、板橋及馬祖共10站同時創下該站設站以來9月的日最高溫紀錄，10月第一天又有許多測站破歷史紀錄。