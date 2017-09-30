總價3.3億超霸氣！12輛超跑迎娶 seafood名車入列

新人結婚，迎娶車隊是12輛進口名車、超跑，非常吸睛。（記者蘇金鳳攝）

2017-09-30 16:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕開設汽車美容公司的賴帝霖今天娶媳婦，許多進口名車及超跑車主，主動來當迎娶車隊，現場停了12輛總價值3.3億的千萬超跑及10輛重機擔任前導車，重機車隊還捐出禮金給台中育嬰院，讓今天的婚禮充滿了愛心。

林酒店外今天停了12輛藍寶堅尼、勞斯萊斯、麥拉侖等進口名車及超跑，價值總價值3億3000萬，還停了10輛價值180萬的重機。路人都好奇，是否在開超跑嘉年華會？但仔細一看，原來是迎娶車隊。

新郎賴帝霖是汽車美容公司的負責人，因此認識了很多進口名車及超跑車主，得知賴帝霖今天要結婚，車主紛紛主動要當迎娶車隊，12輛總價超過3億3000萬的名車一字排開，看得路人嘖嘖稱奇。

10重機前導 6萬4800禮金捐台中育嬰院

新郎父親也認識樹德車友會重機車隊，副隊長常立武更是世交，不但擔任前導車隊，還要捐出禮金，馬上獲得其他車友支持，10部重機組成迎娶前導車隊，而10人的6萬4800元司機禮金，全部捐給台中育嬰院。

當新郎賴帝霖牽著新娘的手走出飯店大門，重機車隊友要新人暫停一下，大家拿出家屬所贈的紅包，一包一包丟入捐款箱，讓新人好感動。

賴帝霖及新娘說，事先不知道這個安排，非常感動，也讓他們的婚禮更加溫馨。