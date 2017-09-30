好熱！ 新屋高溫突破36度 外出防曬、防中暑

今全台各地晴朗炎熱，新屋地區高溫已突破36度。（資料照，記者方賓照攝）

2017-09-30 13:17

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局中午12時26分發布即時天氣訊息指出，今（30日）各地晴朗炎熱，目前桃園新屋地區高溫已達36度；桃園及新竹地區亦有36度以上高溫發生的機率，提醒民眾需注意防曬、多補充水分並預防中暑。

根據氣象局觀測資料顯示，到目前今日最高溫為36.7度，已於中午12時52分在新屋觀測站測得，氣象局因此呼籲外出民眾須做好防曬工作，並慎防熱傷害。