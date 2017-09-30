他失憶淪街友 醒來後發現存摺有百萬

2017-09-30 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕桃園龜山2年前有一名疑似有精神病的遊民，他會去偷廟裡的供品、破壞廟內飲水機，也會打民眾，在地方上是頭痛人物，當時有附近居民認出遊民，指他曾在工業區工作，還存了一些錢，至少有50萬，但證件都不見了，所以無法領錢，但大家都不相信，後來在社工的幫助下，他終於恢復正常，現在已回到故鄉和父親一起生活。

「社團法人桃園市安欣關懷協會」日前在臉書PO出一篇感人文章，內容是一位遊民疑似有精神疾病，從不開口講話，會偷供品吃、破壞廟內飲水機，還會攻擊別人。社工得知這件事後，想要幫助他，但他完全不開口說話，連看都不看社工一眼，但社工仍每月固定看他幾次，一年多後遊民終於開口說話，會回答志工的問題。

但是遊民破壞土地公廟的行為仍未停止，在105年9月被強制送醫，治療期間，社工協助街友補辦各項證件，其中包含郵局存摺，補辦證件後，社工才知道這名街友還有親人，他的父親一個人住在東部，由外傭照顧。

遊民拿到補辦好的郵局存摺時，不發一語，瞪著存摺好一段時間，才起身離開，但因為個案還在治療，社工告訴他存摺印章會先由醫院社工保管，後來經過他同意看了存摺，發現遊民存摺內有180多萬的現金存款。

後來才知道遊民6年前身上的包包被偷，現金60萬和所有證件及印鑑都没了，當時也没人相信他，加上求助無門，讓他的耳邊不斷傳來聲音：「在工廠工作每個月只有2萬多元，為了存錢，都不敢出去玩，不敢交朋友，一下子全部都没了、全部都没了、全部都没了」之後就不知道自己做了什麼事。

遊民最後終於逐漸想起以前的事情，和社工說：「我想回家，家裡有一位年邁的父親，可以嗎？」現在他成功的回到東部和年邁的父親一起生活，過得還不錯。