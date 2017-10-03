天天吃好料》嘉義西市場魯熟肉 老饕帶路的銅板價老店

魯熟肉是該店招牌。（記者王善嬿攝）

2017-10-03 09:05

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市西市場魯熟肉在1942年創店，從日治時期木造市場前的小攤，傳承至今第三代，熟客一進門點了一碗麵或飯，接著熟練地點一盤魯熟肉當配菜，100元左右就能飽餐一頓，是老饕會按圖索驥前往品嘗的在地小吃。

魯熟肉曾被美食作家魚夫評論，應解釋為與台語音相近的「滷什肉」更為貼切，因為並非單指一種烹調方式製作的肉品，而是店家以不同方式製作如豬肉、豬舌、脆腸、蟳糕或灌腸製作為粉腸等；位於國華街245號西市場大樓1樓6區2號的嘉義市西市場魯熟肉，從第一代傳承下來，加上第二代、第三代的研發，所賣品項可達約40種，另有忠義街52號的同名店面。

第三代老闆蔡銘豐說，日治時期少有冰箱，食物多用鹽滷過才能保存較久，當總鋪師的阿公便做起魯熟肉，讓客人搭配簡單的麵食，後來認為一直重複滷食材不太好，部分魯熟肉改用高湯製作，外號金鐘師的爸爸傳承阿公手藝，到他這代，他將在國內外各大餐廳擔任學徒、廚師及連鎖餐飲技術顧問的經驗，與家傳手藝結合，現在除了魯熟肉、鹽水意麵，還有包括藥膳麻油雞、炸豬排飯等料理。

蔡銘豐表示，每一間店的魯熟肉製作方法都不一樣，醬油、蒜泥、芥末等調製的沾醬因比例不同，各家也不一樣，為了讓客人吃到新鮮的料理，近午夜向豬販拿貨就開始清洗如豬肺、豬舌等豬體並烹煮，清晨5點再把肉、內臟滷、醃製，而米血是跟阿公的學徒採購，用豬血加蕃薯，吃起來口感較鬆。

文化里長陳淑娥說，西市場魯熟肉的蟳糕、粉腸、豬肉等具有彈性，不沾醬時吃得到食物原味，用料實在，搭配沾醬食用另有風味；熟客賴義龍表示，因在附近上班時常光顧，最推薦鍋燒意麵，因湯底用大骨熬製，不加沙茶清爽又鮮甜，用料新鮮，一碗50元銅板價就能吃飽。

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